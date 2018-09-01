Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі Чемпіонату світу

Тренерський штаб збірної України з баскетболу оголосив склад національної команди, який розпочне підготовку до матчів вересневого вікна відбору на Чемпіонат світу - 2019.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

До складу ввійшли 18 гравців. За словами головного тренера збірної - Євгена Мурзіна усі найсильніші дали згоду на участь у важливих вересневих матчах. Єдиним невирішеним питанням є участь в найближчих матчах центрового Барселони - Артема Пустового.

Уже третього вересня розпочинається підготовка до стартових поєдинків другого етапу кваліфікації на Чемпіонат світу - 2019. Тренувальні збори розпочнуться традиційно в Міжнародній тенісній академії у Пущі-Водиці.

Нагадаємо, що збірна України проведе 14 вересня зустріч із триразовими чемпіонами Європи збірною Іспанії у київському Палаці спорту, а 17 вересня завітає в гості до Чорногорії.

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Джерело - ФБУ.