Мурзін: Переконаний, що Лень та Михайлюк допоможуть збірній

Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін розповів про очікування від гравців НБА

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

"Чи вважаю я гравців НБА новачками в збірній? Михайлюк пройшов всі стадії збірної України - U-16, U-18, U-20. А приїзд Леня? Так, це його перший приїзд до збірної України.

Але за плечима у цього хлопця - роки успішних виступів у НБА. Де на паркет не випускають за красиві очі. Абсолютно переконаний, що Лень та Михайлюк допоможуть збірній", - сказав Мурзін.