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Мурзін: Переконаний, що Лень та Михайлюк допоможуть збірній

Сьогодні 18:33 191 0
Мурзін: Переконаний, що Лень та Михайлюк допоможуть збірній

Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін розповів про очікування від гравців НБА 

Про це повідомляє Федерація баскетболу України. 

"Чи вважаю я гравців НБА новачками в збірній? Михайлюк пройшов всі стадії збірної України - U-16, U-18, U-20. А приїзд Леня? Так, це його перший приїзд до збірної України.

Але за плечима у цього хлопця - роки успішних виступів у НБА. Де на паркет не випускають за красиві очі. Абсолютно переконаний, що Лень та Михайлюк допоможуть збірній", - сказав Мурзін. 

Раніше Євген Мурзін оголосив склад збірної України на відбіркові матчі чемпіонату світу проти Іспанії та Чорногорії

Нагадаємо, Святослав Михайлюк заявив, що завжди мріяв грати за збірну України

 

 

Джерело - Федерація баскетболу України.

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