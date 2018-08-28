Михайлюк: Я патріот і завжди мріяв зіграти за збірну

Новачок Лейкерс Святослав Михайлюк з величезним задоволенням допоможе збірній України в найближчих матчах кваліфікації до чемпіонату світу 2019.

Про це розповів сам гравець.

"Грати за збірну України для мене завжди було мрією. Я патріот! Дуже хочу зіграти проти Іспанії і збираюся допомогти збірній України в найближчих важливих матчах. Знаю, що для нашої команди зараз майже немає права на помилку, тому навіть з таким грізним суперником потрібно грати на переможний результат",- говорить Михайлюк

Нагадаємо, що 14-го вересня українці зіграють в київському Палаці Спорту проти збірної Іспанії, а 17-го вересня будуть протистояти на виїзді команді Чорногорії. У цих матчах, вперше за останні 5 років, за збірну України зіграють чинні гравці НБА - Олексій Лень і Святослав Михайлюк.

ФБУ і НБА домовилися про страхові гарантій баскетболістів. Ще раніше обидва висловили бажання допомогти українській збірній в кваліфікації до чемпіонату світу.

Джерело - sport.ua.