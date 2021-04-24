Визначився розклад чемпіонату Європи в Києві

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 27 квітня, розпочинається чемпіонат Європи з бадмінтону, який приймає столиця України - Київ.

27 квітня в Києві Євро-2021 розпочнеться матчами 1\64 фіналу (11:30 - 18:10). 28 квітня - 1/32 фіналу (11:00 - 18:20). 29 квітня — 1/16 фіналу (10:00- 18:15). 30 квітня - 1/4 фіналу (12:00- 18:00). 1 травня — 1/2 фіналу (13:00- 18:00). 2 травня - фінал (12:00 - 18:00).

З рокладом українців у перший змагальний день можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що рішення про проведення чемпіонату Європи з бадмінтону в Україні було прийнято ще в серпні 2019 року, а сам турнір мав відбутися 21-26 квітня 2020 року. Але у зв’язку з пандемією Covid-19 турнір перенесли.