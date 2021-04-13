Українська команда: Данило Боснюк

Джерело - Чемпіон.
Ми продовжуємо Вас знайомити з гравцями збірної України з бадмінтону, які представлятимуть нашу країну на Євро 2021 у Києві.
20-річний уродженець Лисичанська данило Боснюк разом із Артемом Почтарьовим представлятиме нашу команду в одиночному розряді.
Данило Боснюк
Майстер спорту України. Чинний чемпіон України. Тренери - Семенюта Вікторія Володимирівна, Дружченко Владислав Георгійович.
Бадмінтоном займається з 6-ти років. До секції його привів старший брат. Перший тренер - Кондратюк Анатолій Анатолійович. Лівша. Грає ракеткою Babolat satelite essential metricflex 6.5.
Найважливіші міжнародні турніри та досягнення:
• 2016 — бронзовий призер Чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів (Люблін, Польща)"
• 2017 — абсолютний чемпіон міжнародного турніру з бадмінтону серед юніорів "Ukraine Junior 2017";
• 2018 — 4-те місце на ІІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі.
Мріє виграти Чемпіонат Європи та увійти до четвірки кращих на Олімпійських іграх.
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