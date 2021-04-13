 Українська команда: Данило Боснюк | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру
Сьогодні 08:22 2046
Іван Редкач: Три роки в США жив як собака
Сьогодні 09:36 6787
ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 08:38 851
Динамо хоче повернути Ярмоленка
Вчора 20:39 1999
Маліновський лідирує у рейтингу місяця ТОП-гравців Європи
Вчора 20:09 1000
Чумак: Це був тролінг Кремля. Росіяни не знають ні про яку війну
Вчора 17:09 3847 2
Денисов: Шахтар не має права забороняти грати комусь із орендованих
Вчора 16:24 950
Рябоконь - найкращий тренер 21 туру УПЛ
Вчора 14:14 524
Визначився найкращий гравець 21 туру УПЛ
Вчора 12:31 1173
Динамо зацікавилось двома гравцями Дніпро-1
Вчора 10:45 3175
Блоги
Курйоз року. В Узбекистані зарахували гол, якого не було
Курйоз року. В Узбекистані зарахували гол, якого не було Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:56 584
Відео дня. 53 очка Стефена Каррі в історичній грі
Відео дня. 53 очка Стефена Каррі в історичній грі Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:04 404
Дівчина дня. Французька тріатлоністка Венді Брю - справжня красуня
Дівчина дня. Французька тріатлоністка Венді Брю - справжня красуня Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:16 861
2 роки тому Ломаченко знищив Кроллу та захистив свої титули
2 роки тому Ломаченко знищив Кроллу та захистив свої титули Valeriy Ruchka
Вчора 19:27 398
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів Valeriy Ruchka
Вчора 18:39 1494
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців Valeriy Ruchka
Вчора 17:37 709
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 17:24 297
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України Андрій Твердохліб
Вчора 12:31 1062
8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні
8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні Valeriy Ruchka
Вчора 11:29 773
Відео дня. Український боксер жорстким нокаутом у першому раунді дебютував у професіоналах
Відео дня. Український боксер жорстким нокаутом у першому раунді дебютував у професіоналах Valeriy Ruchka
11.04.2021 14:53 9644
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1 Андрій Твердохліб
10.04.2021 19:48 2153
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
10.04.2021 16:17 4629
Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі
Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі Андрій Твердохліб
10.04.2021 14:11 710
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
10.04.2021 13:34 1378
У Росії футбольний матч закінчився масовою бійкою
У Росії футбольний матч закінчився масовою бійкою Андрій Твердохліб
10.04.2021 12:15 1353
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:46 Баскетбол Оклахома підсилилась гравцем Реала 2
14:31 Бокс Ф’юрі: Поєдинок проти Джошуа - найбільший бій в моєму поколінні 477
14:16 Бокс Редкач: Може ставити всі гроші на мою перемогу 230
14:01 Беттінг Прогноз на матч Челсі – Порту: 13 квітня 2021 205
13:55 Футбол Гоффенгайм - Баєр 0:0. Огляд матчу 187
13:44 Футбол ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція 3664
13:43 Євро-2020 Збірна України обрала базове місто для підготовки до Євро-2020 840
13:31 ЄВРО 2021 з бадмінтону Українська команда: Данило Боснюк 260
13:30 Теніс Світоліна: Грати вдома завжди дуже приємно 333
13:13 Футбол Маліновський – у збірній тижня Серії А 525
12:57 Футбол Сельта - Севілья 3:4. Огляд матчу 438
12:46 Футбол У лідера Реала виявили коронавірус 467
12:33 Кіберспорт Azov Wolves - Lviv Boars: онлайн трансляція. LIVE 310
12:32 Футбол Русин влаштував демарш у Легії 1272
12:14 Футбол Карпати розпочали вакцинацію від коронавірусу 533
11:58 Футбол ПСЖ підшукав заміну Мбаппе 729
11:50 ЄВРО 2021 з бадмінтону Дві українські пари візьмуть участь у міксті 534
11:47 Футбол Визначився найдорожчий клуб світу 813
11:31 Бокс Ф'юрі назвав переможця бою Усик - Джойс 2956
11:13 Футбол Манчестер Юнайтед хоче обміняти Погба на Роналду 762
10:57 Футбол Боруссія Д - Манчестер Сіті: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 740
10:56 Блог Курйоз року. В Узбекистані зарахували гол, якого не було 593
10:45 Футбол Матч Шахтар – Динамо транслюватимуть за межами України 1139
10:32 ММА Мак-Грегор відмовився битися з Пуар'є через скандали із пожертвами 674
10:16 Футбол Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ 1191

Українська команда: Данило Боснюк

Сьогодні 13:31 260 0
Українська команда: Данило Боснюк

Джерело - Чемпіон.

Ми продовжуємо Вас знайомити з гравцями збірної України з бадмінтону, які представлятимуть нашу країну на Євро 2021 у Києві.

20-річний уродженець Лисичанська данило Боснюк разом із Артемом Почтарьовим представлятиме нашу команду в одиночному розряді.

Данило Боснюк

Майстер спорту України. Чинний чемпіон України. Тренери - Семенюта Вікторія Володимирівна, Дружченко Владислав Георгійович.

Бадмінтоном займається з 6-ти років. До секції його привів старший брат. Перший тренер - Кондратюк Анатолій Анатолійович. Лівша. Грає ракеткою Babolat satelite essential metricflex 6.5. 

Найважливіші міжнародні турніри та досягнення: 

2016 — бронзовий призер Чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів (Люблін, Польща)"

• 2017 — абсолютний чемпіон міжнародного турніру з бадмінтону серед юніорів "Ukraine Junior 2017";

• 2018 — 4-те місце на ІІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі.

Мріє виграти Чемпіонат Європи та увійти до четвірки кращих на Олімпійських іграх.

ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України

 

 

Коментарі ()