Українська команда: Данило Боснюк

Джерело - Чемпіон.

Ми продовжуємо Вас знайомити з гравцями збірної України з бадмінтону, які представлятимуть нашу країну на Євро 2021 у Києві.

20-річний уродженець Лисичанська данило Боснюк разом із Артемом Почтарьовим представлятиме нашу команду в одиночному розряді.

Данило Боснюк

Майстер спорту України. Чинний чемпіон України. Тренери - Семенюта Вікторія Володимирівна, Дружченко Владислав Георгійович.

Бадмінтоном займається з 6-ти років. До секції його привів старший брат. Перший тренер - Кондратюк Анатолій Анатолійович. Лівша. Грає ракеткою Babolat satelite essential metricflex 6.5.

Найважливіші міжнародні турніри та досягнення:

• 2016 — бронзовий призер Чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів (Люблін, Польща)"

• 2017 — абсолютний чемпіон міжнародного турніру з бадмінтону серед юніорів "Ukraine Junior 2017";

• 2018 — 4-те місце на ІІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі.

Мріє виграти Чемпіонат Європи та увійти до четвірки кращих на Олімпійських іграх.

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