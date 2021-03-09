Україна вперше прийме Чемпіонат Європи з бадмінтону

Джерело - Чемпіон.

Багатостраждальний чемпіонат Європи з бадмінтону таки відбудеться в столиці України. Турнір мав пройти ще минулої весни, але світова пандемія внесла свої корективи.

"Євро 2021 з бадмінтону в Україні – це привід для гордості за нашу країну та ознака довіри до України як надійного партнера", - таку думку висловив Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров на відкритому засіданні Урядового Організаційного комітету Чемпіонату Європи з бадмінтону 2021, що відбулося 9 березня на НСК Олімпійський.

Президент Федерації презентував план заходів у межах Чемпіонату та підкреслив важливість цього спортивного форуму для України. "З підтримкою держави та наших партнерів ми готові провести Чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві на найвищому рівні,– наголосив Олексій Дніпров.

У засіданні взяли участь Заступник Генерального секретаря Європейської Конфедерації бадмінтону Джиммі Андерсен, керівний склад оргкомітету змагань та представники Ради Федерації бадмінтону України.

Джиммі Андерсен відзначив високий рівень готовності України до чемпіонату та побажав Києву яскравого спортивного свята.

"Бадмінтон – один з наймасовіших Олімпійських видів спорту. Отже, до України буде прикута увага мільйонів людей у світі. Впевнений, що турнір пройде на високому рівні та засвідчить, що Україна - це велика спортивна держава", – висловив впевненість Андерсен.

Як відомо, Чемпіонат Європи з бадмінтону є найпрестижнішим турніром в Європі, участь у якому щороку беруть понад 200 кращих спортсменів континенту. Традиційно чемпіонат визначає найкращих гравців року в жіночій та чоловічій одиночних категоріях, парних та змішаній парній категоріях.

Чемпіонат у Києві стане вирішальним змаганням у відборі на Олімпіаду в Токіо. Планується, що до Києва приїдуть провідні зірки європейського бадмінтону, серед яких іспанка Кароліна Марін (олімпійська чемпіонка 2016, екс-перша ракетка світу в одиночному розряді, дворазова чемпіонка світу 2014, 2015, триразова чемпіонка Європи 2014, 2016, 2017, єдина в історії жінка з Європи, яка вигравала олімпійське золото в бадмінтоні); данець Віктор Аксельсен (бронзовий призер Олімпійських ігор 2016, чемпіон світу 2017).

Честь збірної України захищатимуть, зокрема: Артем Почтарьов, Кирило Леонов, Валерій Атращенков, Данило Боснюк, Єлизавета Жарка, Марина Ільїнська, Марія Улітіна, Наталія Войцех.

Нагадаємо, що рішення про проведення Чемпіонату Європи з бадмінтону в Україні було прийнято у серпні 2019, а сам турнір мав пройти 21-26 квітня 2020 року. Проте через пандемію Covid-19 турнір перенесли.

28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону проходитиме у Київському Палаці Спорту 27 квітня – 2 травня 2021 року. В Україні цей турнір відбудеться вперше.

Транслюватимуться змагання на медіасервісі Megogo.