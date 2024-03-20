Суд ЄС виключив російського пілота Формули-1 із санкційного списку

Джерело - Associated Press.
Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу постановив виключити колишнього пілота Формули-1 росіянина Нікіту Мазепіна із санкційного списку.
Про це повідомляє Associated Press.
Гонщик потрапив під санкції на початку повномасштабного вторгнення через близькість батька - олігарха Дмітрія Мазепіна - з оточенням очільника Росії Владіміра Путіна.
Рішення прийняли на основі того, що санкції ґрунтуються виключно на родинних зв’язках, і цього недостатньо для застосування обмежувальних заходів.
Нагадаємо, напередодні МОК ухвалив рішення щодо атлетів з країн-агресорів на Олімпіаді-2024. Росіян та білорусів не допустять до церемонії відкриття.