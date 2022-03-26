Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
25.03.2022 22:54 34752
Реал готовий відпустити Луніна
Вчора 18:45 514
Костевич здобула золото ЧЄ у стрільбі з пневматичного пістолета
Вчора 08:40 367
Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем - джерело
25.03.2022 21:27 1073
Українська пара вийшла у фінал чемпіонату світу з фігурного катання
25.03.2022 21:17 1934
Бейл назвав умову завершення кар'єри
25.03.2022 20:44 605
Ребров: В Україні вбивають дітей, а росіяни говорять про якусь кока-колу
25.03.2022 19:57 708
Усик пояснив важливість бою з Джошуа для України
25.03.2022 19:46 793
Суркіс поставив крапку в історії з вивезенням 17 млн доларів
25.03.2022 18:55 15556 1
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони
25.03.2022 17:02 23185
Прямі трансляції

Мік Шумахер потрапив у серйозну аварію в кваліфікації Гран-прі Саудівської Аравії

Вчора 22:30 238 0
Стан здоровя пілота наразі невідомий
Мік Шумахер потрапив у серйозну аварію в кваліфікації Гран-прі Саудівської Аравії
Фото - gettyimages
#Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Пілот Формули-1 команди Haas Мік Шумахер зазнав серйозної аварії під час кваліфікації Гран-прі Формули-1 в Саудівській Аравії.

Інцидент трапився на старті другого кваліфікаційного сегменту. Шумахер не впорався з пілотуванням на виході з одного з поворотів, його болід занесло, він втратив контроль і вдарився у кілька загороджувальних блоків на трасі. Три колеса з боліда Міка злетіли, його болід повністю пошкоджено.

Мік Шумахер зміг вибратися з боліда, його помістили в карету швидкої допомоги. Команда Haas підтвердила, що пілот перебував у свідомості.

Шумахера на гелікоптері відправили в лікарню міста Джедда для подальшого обстеження і тестування. Поки що достеменної інформації про стан здоров'я Міка немає.

Коментарі ()
Популярне зараз
Абраменко шокував російського спортсмена правдою про війну Абраменко шокував російського спортсмена правдою про війну 1079
Аргентина - Венесуела 3:0: Огляд матчу ВІДЕО Аргентина - Венесуела 3:0: Огляд матчу ВІДЕО 693
По Джидді завдали ракетного удару під час практики Формули-1 По Джидді завдали ракетного удару під час практики Формули-1 9871
Українська біженка Веретська без підготовки виграла Єрусалимський марафон Українська біженка Веретська без підготовки виграла Єрусалимський марафон 599 1
УАФ відмовилась від ідеї надати Україні пряму путівку на ЧС-2022 УАФ відмовилась від ідеї надати Україні пряму путівку на ЧС-2022 733
Бразилія знищила Чилі, Колумбія переграла Болівію. Результати кваліфікації ЧС-2022 Бразилія знищила Чилі, Колумбія переграла Болівію. Результати кваліфікації ЧС-2022 701
Рекомендуємо
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11487
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 114331
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12020
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 92108
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6383 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 78734