Мік Шумахер потрапив у серйозну аварію в кваліфікації Гран-прі Саудівської Аравії

Пілот Формули-1 команди Haas Мік Шумахер зазнав серйозної аварії під час кваліфікації Гран-прі Формули-1 в Саудівській Аравії.

Інцидент трапився на старті другого кваліфікаційного сегменту. Шумахер не впорався з пілотуванням на виході з одного з поворотів, його болід занесло, він втратив контроль і вдарився у кілька загороджувальних блоків на трасі. Три колеса з боліда Міка злетіли, його болід повністю пошкоджено.

Мік Шумахер зміг вибратися з боліда, його помістили в карету швидкої допомоги. Команда Haas підтвердила, що пілот перебував у свідомості.

Шумахера на гелікоптері відправили в лікарню міста Джедда для подальшого обстеження і тестування. Поки що достеменної інформації про стан здоров'я Міка немає.

OH NO MICK SCHUMACHER WITH A HUGE INCIDENT. Really hope he’s ok 🙏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/7d2XlFN5Ic