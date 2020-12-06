Джерело - Чемпіон.
Пілот Хааса Ромен Грожан пропустить останній етап сезону Формули-1 2020 в Абу-Дабі.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
"Ми вирішили, що для мого здоров'я та безпеки не варто ризикувати і виступати в Абу-Дабі. Це було дуже складне рішення, але так буде краще для мого майбутнього. Подивимося, де я буду ганятися далі - я на це сподіваюся, де я буду вигравати гонки", - сказав Грожан.
Update for you ❤#r8g pic.twitter.com/dBLE7ZSzcA— Romain Grosjean (@RGrosjean) December 6, 2020
Нагадаємо, Грожану на Гран-прі Бахрейну вдалося вибратися з машини, що застрягла в рейці безпеки і обійнятої вогнем, завдяки думкам про дітей.