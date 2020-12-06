Пілот Хааса Ромен Грожан пропустить останній етап сезону Формули-1 2020 в Абу-Дабі.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Ми вирішили, що для мого здоров'я та безпеки не варто ризикувати і виступати в Абу-Дабі. Це було дуже складне рішення, але так буде краще для мого майбутнього. Подивимося, де я буду ганятися далі - я на це сподіваюся, де я буду вигравати гонки", - сказав Грожан.