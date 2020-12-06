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Грожан пропустить Гран-прі Абу-Дабі

Сьогодні 14:24 536 0
Пілот Хаас вирішив не ризикувати здоров'ям
Грожан пропустить Гран-прі Абу-Дабі
#Грожан, #Хаас, #Формула-1

Джерело - Чемпіон.

Пілот Хааса Ромен Грожан пропустить останній етап сезону Формули-1 2020 в Абу-Дабі.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Ми вирішили, що для мого здоров'я та безпеки не варто ризикувати і виступати в Абу-Дабі. Це було дуже складне рішення, але так буде краще для мого майбутнього. Подивимося, де я буду ганятися далі - я на це сподіваюся, де я буду вигравати гонки", - сказав Грожан.

Нагадаємо, Грожану на Гран-прі Бахрейну вдалося вибратися з машини, що застрягла в рейці безпеки і обійнятої вогнем, завдяки думкам про дітей.

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