Джерело - f1analytic.com.
У пілотів Формули-1 завжди є тиск на результат.
Таку думку висловив гонщик Ред Булл Алекс Албон.
"Ситуація залишається колишньою. Я знаю, що повинен добре виступити, але це лише дає мені додаткову мотивацію. Якщо говорити про тиск - то в цьому немає нічого нового. Тиск на результат є завжди. Я просто хочу добре провести ці кілька гонок", - заявив пілот.
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"Ми рухаємося в правильному напрямку, мені потрібно просто краще зриватися з місця на старті і чистіше проводити гонки. Упевнений, ми доб'ємося потрібних результатів", - зазначив Албон.
Нагадаємо, Хонда залишить Формулу-1 після завершення сезону-2021.