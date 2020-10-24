У пілотів Формули-1 завжди є тиск на результат.

Таку думку висловив гонщик Ред Булл Алекс Албон.

"Ситуація залишається колишньою. Я знаю, що повинен добре виступити, але це лише дає мені додаткову мотивацію. Якщо говорити про тиск - то в цьому немає нічого нового. Тиск на результат є завжди. Я просто хочу добре провести ці кілька гонок", - заявив пілот.