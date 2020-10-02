Хонда залишить Формулу-1 після завершення сезону-2021

Джерело - isport.ua.
Японська компанія Хонда прийняла рішення піти з Формули-1 після закінчення наступного сезону.
Про це повідомила пресслужба Формули-1.
Представники Хонди повідомили, що компанія перестане постачати мотори для двох команд Формули-1 - Ред Булл і Альфа Таурі.
Нагадаємо, що японський виробник прийшов в Формулу-1 в 2015 році в якості постачальника двигунів для команди Макларен. Його партнерство з командою з Уокинга було припинено в кінці сезону-2017.
Потім Хонда домовилася про співпрацю з Tоро Россо, а в минулому році об'єдналася з Ред Булл.
Раніше, Боттас виграв Гран-прі Росії.