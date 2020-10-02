Хонда залишить Формулу-1 після завершення сезону-2021

Ред Булл і Альфа Таурі залишаться без японських двигунів

Японська компанія Хонда прийняла рішення піти з Формули-1 після закінчення наступного сезону.

Про це повідомила пресслужба Формули-1.

Представники Хонди повідомили, що компанія перестане постачати мотори для двох команд Формули-1 - Ред Булл і Альфа Таурі.

Нагадаємо, що японський виробник прийшов в Формулу-1 в 2015 році в якості постачальника двигунів для команди Макларен. Його партнерство з командою з Уокинга було припинено в кінці сезону-2017.

Потім Хонда домовилася про співпрацю з Tоро Россо, а в минулому році об'єдналася з Ред Булл.

Раніше, Боттас виграв Гран-прі Росії.