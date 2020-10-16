Австрійці поставили ультиматум перед усіма командами серії

Ред Булл бажає використовувати в сезоні-2022 власні двигуни, створені з напрацювань Хонди.

Про це заявив консультант команди з автоспорту Гельмут Марко.

За його словами, тільки так залишається можливість зберегти частинку незалежності.

Однак для цього Ред Булл вимагає заморозити регламент на доопрацювання моторів. Або обидві команди, пов'язані з їх брендом, покинуть чемпіонат Формули-1.

Повідомляється, що даний ультиматум влаштовує Мерседес. Німецький виробник не буде заперечувати проти заморозки на доопрацювання двигунів.

Рено дадуть згоду, якщо всі силові установки до того моменту будуть рівні.

І тільки Феррарі категорично виступає проти ситуації з забороною на доопрацювання моторів. У Маранелло вважають, що Ред Булл не перебуває у важкій ситуації через відхід Хонди. В Скудерії не розуміють, чому двигун не повинен впливати на підсумковий результат в майбутньому, лише через одне бажання Ред Булл робити щось самостійно.

"Вони можуть в будь-який час постукати в двері в Парижі або до нас і отримати двигун, який коштує менше, ніж якби вони зробили його самі", - заявив один із співробітників Феррарі.

Нагадаємо, Хонда залишить Формулу-1 після завершення сезону-2021.