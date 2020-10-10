Хюлькенберг замінить Стролла на Гран-прі Айфеля

Джерело - Чемпіон.
Німецький пілот Ніко Хюлькенберг виступить за Рейсінг Пойнт на Гран-прі Айфеля.
Про це повідомляє пресслужба Формули-1.
Німець замінить Ланса Стролла, який пропустив третю сесію вільних заїздів через погане самопочуття.
He's back.@HulkHulkenberg will drive for @RacingPointF1 in qualifying and the Grand Prix this weekend at the Nurburgring!#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/y1NZAO8e9a— Formula 1 (@F1) October 10, 2020
Ніко прибув у паддок, здав негативний тест на COVID-19 і почне уїк-енд з кваліфікації, яка стартує о 16:00 за московським часом.
Нагадаємо, Ферстаппен оцінив можливість переходу в Мерседес або Феррарі.
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