Хюлькенберг замінить Стролла на Гран-прі Айфеля

Німецький пілот Ніко Хюлькенберг виступить за Рейсінг Пойнт на Гран-прі Айфеля.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Німець замінить Ланса Стролла, який пропустив третю сесію вільних заїздів через погане самопочуття.

He's back.@HulkHulkenberg will drive for @RacingPointF1 in qualifying and the Grand Prix this weekend at the Nurburgring!#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/y1NZAO8e9a