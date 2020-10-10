Хюлькенберг замінить Стролла на Гран-прі Айфеля

Канадський пілот погано себе почував перед третьою практикою

Джерело - Чемпіон.

Німецький пілот Ніко Хюлькенберг виступить за Рейсінг Пойнт на Гран-прі Айфеля.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Німець замінить Ланса Стролла, який пропустив третю сесію вільних заїздів через погане самопочуття.

Ніко прибув у паддок, здав негативний тест на COVID-19 і почне уїк-енд з кваліфікації, яка стартує о 16:00 за московським часом.

Нагадаємо, Ферстаппен оцінив можливість переходу в Мерседес або Феррарі.

Раніше Феттель придбав акції Астон Мартін.