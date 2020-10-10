4-разовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель інвестував у акції Астон Мартін.

Про це він нещодавно розповів.

"Всі вільні робити зі своїми грошима що вважатимуть за потрібне. Астон Мартін - публічна компанія, і всім дозволено в неї інвестувати. Якщо запитаєте, чи маю я долю в компанії, відповім ствердно. Яку? Це друге питання, яке я не збираюся обговорювати. Вірю в проєкт. Вирішив йти разом з ним, я в передчутті того, що нас чекає наступного року", - зізнався Феттель.