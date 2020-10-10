Ферстаппен оцінив можливість переходу в Мерседес або Феррарі

Пілот Ред Булл Макс Ферстапен не має бажання покидати австрійську команду в найближчі кілька сезонів.

Гонщика цитує портал planetf1.

"Поки я задоволений роботою в Ред Булл і хотів би залишитися там ще на кілька сезонів. Відносно Мерседес та сама відповідь, що і по Феррарі. На даний момент вони кращі, але я відчуваю себе добре в Ред Булл. Можливо, через кілька років з'являться і інші можливості, але я поки не зосереджений на цьому", - сказав Ферстаппен