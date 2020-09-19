Ніхто не хоче бачити команду Формули-1 Скудерії Феррарі в такому стані.

Про це заявив колишній гонщик Ф-1 Філіпе Масса.

"Сумно бачити страждання настільки важливої команди. Ніхто не хоче бачити Феррарі такою. Час Феттеля вичерпаний - і якщо подивитися на виступи в нинішньому сезоні, стає ясно, що в Феррарі прийняли вірне рішення, не продовживши контракт з Феттелем", - заявив бразилець.

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"Карлос Сайнс хороший гонщик. Він молодий і може рости далі. Звичайно, спочатку їм потрібно побудувати хорошу машину, але я сподіваюся, що Феррарі з цим впорається. Це виняткова команда, до якої особисто я дуже близький. Для мене Феррарі - це як релігія", - розповів Масса.