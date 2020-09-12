Німецький пілот буде заробляти набагато менше ніж у Феррарі

Джерело - RTL.

Стали відомі деталі угоди пілота Формули-1 Себастьяна Феттеля з Астон Мартін.

Про це повідомляє RTL.

Гонщик Феррарі буде отримувати в новій команді 15 мільйонів євро в рік в якості базової зарплати.

Договір не передбачає конкретної дати закінчення і буде оновлюватися щороку.

Сам Феттель підкреслював, що розраховує на довгострокову співпрацю.

Заробіток чотириразового чемпіона світу в Феррарі становив близько 45 мільйонів євро за сезон.

Нагадаємо, Феттель перейде в Астон Мартін.

Раніше Гамільтон виграв Гран-прі Бельгії.