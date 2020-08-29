 Я не зможу нав'язати Мерседесу боротьбу за поул, - Ферстаппен | Формула 1 | Champion.com.ua
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Ферстаппен: Я не зможу нав'язати Мерседесу боротьбу за поул

Сьогодні 08:51 1155 0
Болід Ред Булл добре управляється
Ферстаппен: Я не зможу нав'язати Мерседесу боротьбу за поул
#Гран-прі Бельгії, #Формула-1, #Ред Булл, #Ферстаппен

Джерело - f1analytic.com.

Під час Гран-прі Бельгії у Спа дуже важко визначити оптимальний рівень притискної сили.

Про це заявив пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

"Машина добре управляється. Уже можна бачити, наскільки Мерседеси конкурентоспроможні на довгих серіях, і я не думаю, що ми будемо боротися з ними за поул, тому що ми не можемо втриматися, коли вони збільшують потужність в кваліфікації. Якщо ми зможемо принаймні бути ближче, то це було б добре перед гонкою", - сказав Ферстаппен.

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"Було важливо проїхати по сухому, навіть якщо умови під час вікенду зміняться. У Спа ніколи не буває легко визначити оптимальний рівень притискної сили: ви бачите, як всі пробують різні речі, але я думаю, що ми в гідному становищі, а в суботу точно з'ясуємо, де опинимося", - наголосив пілот.

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