Джерело - f1analytic.com.
Під час Гран-прі Бельгії у Спа дуже важко визначити оптимальний рівень притискної сили.
Про це заявив пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.
"Машина добре управляється. Уже можна бачити, наскільки Мерседеси конкурентоспроможні на довгих серіях, і я не думаю, що ми будемо боротися з ними за поул, тому що ми не можемо втриматися, коли вони збільшують потужність в кваліфікації. Якщо ми зможемо принаймні бути ближче, то це було б добре перед гонкою", - сказав Ферстаппен.
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"Було важливо проїхати по сухому, навіть якщо умови під час вікенду зміняться. У Спа ніколи не буває легко визначити оптимальний рівень притискної сили: ви бачите, як всі пробують різні речі, але я думаю, що ми в гідному становищі, а в суботу точно з'ясуємо, де опинимося", - наголосив пілот.
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