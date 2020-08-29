Під час Гран-прі Бельгії у Спа дуже важко визначити оптимальний рівень притискної сили.

Про це заявив пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

"Машина добре управляється. Уже можна бачити, наскільки Мерседеси конкурентоспроможні на довгих серіях, і я не думаю, що ми будемо боротися з ними за поул, тому що ми не можемо втриматися, коли вони збільшують потужність в кваліфікації. Якщо ми зможемо принаймні бути ближче, то це було б добре перед гонкою", - сказав Ферстаппен.