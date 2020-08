Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон виграв Гран-прі Іспанії і встановив рекорд Формули-1.

Про це повідомляє Sky Sports.

Цей подіум став для гонщика 156-м в кар'єрі. За цим показником британець випередив легенду Міхаеля Шумахера, на рахунку якого 155 подіумів.

A record breaking 156th podium finish for Lewis Hamilton! 🏆🍾



He overtakes Michael Schumacher and now stands atop the all-time list 👏#SkyF1 | #F1 pic.twitter.com/zBjKfOBbke