Формула-1 назвала чотири фінальних Гран-прі сезону

Гран-прі Туреччини відбудеться у жовтні

У Формулі-1 підтвердили ще чотири гонки, якими завершиться сезон 2020 року, в результаті сезон буде складатися з 17 етапів.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

В середині листопада відбудеться Гран-прі Туреччини, через два тижні після нього пройде Гран -прі Бахрейну, а в перший уїк-енд грудня на тому ж автодромі відбудеться Гран-прі Сахір. Фінал сезону відбудеться 11-13 грудня в Абу-Дабі.

Календар частині сезону Ф-1:

30 серпня. Гран-прі Бельгії

6 вересня. Гран-прі Італії

13 вересня. Гран-прі Тоскани

27 вересня. Гран-прі Росії

11 жовтня. Гран-прі Айфеля

25 жовтня. Гран-прі Португалії

1 листопада. Гран-прі Емілії-Романьї

15 листопада. Гран-прі Туреччини

29 листопада. Гран-прі Бахрейну

6 грудня. Гран-прі Сахір

13 грудня. Гран-прі Абу-Дабі.

Раніше, Гамільтон встановив рекорд Формули-1, випередивши Шумахера за кількістю подіумів.