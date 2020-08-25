Формула-1 назвала чотири фінальних Гран-прі сезону

Джерело - formula1.com.
У Формулі-1 підтвердили ще чотири гонки, якими завершиться сезон 2020 року, в результаті сезон буде складатися з 17 етапів.
Про це повідомляє пресслужба Формули-1.
В середині листопада відбудеться Гран-прі Туреччини, через два тижні після нього пройде Гран -прі Бахрейну, а в перший уїк-енд грудня на тому ж автодромі відбудеться Гран-прі Сахір. Фінал сезону відбудеться 11-13 грудня в Абу-Дабі.
Календар частині сезону Ф-1:
30 серпня. Гран-прі Бельгії
6 вересня. Гран-прі Італії
13 вересня. Гран-прі Тоскани
27 вересня. Гран-прі Росії
11 жовтня. Гран-прі Айфеля
25 жовтня. Гран-прі Португалії
1 листопада. Гран-прі Емілії-Романьї
15 листопада. Гран-прі Туреччини
29 листопада. Гран-прі Бахрейну
6 грудня. Гран-прі Сахір
13 грудня. Гран-прі Абу-Дабі.
Раніше, Гамільтон встановив рекорд Формули-1, випередивши Шумахера за кількістю подіумів.