Джерело - RaceFans.
ФІА має намір внести в регламент Формули-1 поправки, які забороняють командам задіяти двигуни в кваліфікаційному режимі.
Про це повідомляє RaceFans.
Дані зміни повинні набути чинності з 2021 року.
У вівторок ФІА розіслала командам відповідне повідомлення, в якому сказано про майбутні зміни регламенту.
У 2021 році в кваліфікаціях команди будуть зобов'язані використовувати ті ж самі настройки силової установки, що і в гонці.
Ймовірно, зміна налаштувань роботи двигуна підпаде під ті ж обмеження, які не дають командам вносити зміни в налаштування боліда в режимі закритого парку.
Нагадаємо, Феттель отримає нове шасі на Гран-прі Іспанії.
Раніше повідомлялося, що Хюлькенберг веде переговори з двома командами Формули-1.