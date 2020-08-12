У вівторок ФІА розіслала командам відповідне повідомлення

Джерело - RaceFans.

ФІА має намір внести в регламент Формули-1 поправки, які забороняють командам задіяти двигуни в кваліфікаційному режимі.

Про це повідомляє RaceFans.

Дані зміни повинні набути чинності з 2021 року.

У вівторок ФІА розіслала командам відповідне повідомлення, в якому сказано про майбутні зміни регламенту.

У 2021 році в кваліфікаціях команди будуть зобов'язані використовувати ті ж самі настройки силової установки, що і в гонці.

Ймовірно, зміна налаштувань роботи двигуна підпаде під ті ж обмеження, які не дають командам вносити зміни в налаштування боліда в режимі закритого парку.

Нагадаємо, Феттель отримає нове шасі на Гран-прі Іспанії.

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