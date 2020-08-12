 ФІА внесе зміни в кваліфікацію Формули-1 з 2021 року | Формула 1 | Champion.com.ua
Мій профіль
Ліга чемпіонів. Аталанта - ПСЖ: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:23 7967
Шахтар обійшов Челсі та Рому в клубному рейтингу УЄФА
Сьогодні 19:12 995
Україна випередила Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 17:39 1456
Аталанта - ПСЖ: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 15:39 7654
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:41 659
У Динамо немає грошей на покупку Камара і Курбеліса
Сьогодні 14:09 1616
Наполі дуже зацікавлений у трансфері Миколенка
Сьогодні 12:41 1458 1
Змінився список потенційних суперників Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 3835
Шахтар втретє в історії вийшов до півфіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:24 14452 1
Ліга чемпіонів: формат і розклад матчів плей-оф
Сьогодні 01:17 5128
Блоги
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:07 3769
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників Андрій Твердохліб
Вчора 23:36 804
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи Андрій Твердохліб
Вчора 22:31 1446
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 1577
8 років тому Чебан впевнено завоював перше золото України з веслування на каное-одиночці
8 років тому Чебан впевнено завоював перше золото України з веслування на каное-одиночці Valeriy Ruchka
Вчора 18:58 318
41 рік тому в небі над Україною розбився Пахтакор
41 рік тому в небі над Україною розбився Пахтакор Valeriy Ruchka
Вчора 16:17 7343 1
Відео дня. Олександр Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном
Відео дня. Олександр Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
Вчора 14:45 345
Як заробити 35 тисяч євро в плаванні: Дар'я Зевіна розповіла про свої гонорари
Як заробити 35 тисяч євро в плаванні: Дар'я Зевіна розповіла про свої гонорари Андрій Твердохліб
Вчора 14:37 1166 1
Супергол у аматорському футболі. Бісіклета на Кубку Полтавської області
Супергол у аматорському футболі. Бісіклета на Кубку Полтавської області Valeriy Ruchka
Вчора 12:22 705
Несправедливо забуті - українці віцечемпіони Європи 2000. Як склалася доля євротріумфаторів?
Несправедливо забуті - українці віцечемпіони Європи 2000. Як склалася доля євротріумфаторів? Valeriy Ruchka
Вчора 11:25 1125
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:23 Футбол Ліга чемпіонів. Аталанта - ПСЖ: онлайн-трансляція 7967
21:14 Футбол Наполі готовий продати Кулбалі за 80 млн євро 256
20:48 Футбол Маліновський залишився в запасі Аталанти на матч з ПСЖ 439
20:38 Футбол Матюїді покинув Ювентус 469
20:26 Футбол Олександрія продовжила контракти з Паньківим, Пашаєвим, Сіталом, Грицуком і Довгим 334
20:11 Формула 1 ФІА заборонить командам Ф-1 використовувати двигуни в кваліфікаційному режимі 549
20:07 Блог Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи 3769
19:49 Футбол Андрієвський зацікавив Дніпро-1 885
19:38 Футбол Болонья запропонувала Динамо 9,5 млн євро за Супрягу, - ЗМІ 754
19:28 Футбол Костевич не повідомили Лех про підписання попереднього контракту з Динамо 979
19:12 Футбол Шахтар обійшов Челсі та Рому в клубному рейтингу УЄФА 995
18:55 Футбол Бурбас: Дуже ймовірно, що Фомін стане першим зоряним новачком Металу 847
18:38 Футбол Мілан веде переговори щодо повернення Бакайоко 724
18:27 Формула 1 Феттель отримає нове шасі на Гран-прі Іспанії 1271
18:12 Футбол Кравець: Ла Ліга і Сегунда за рівнем гри не сильно відрізняються 968
17:55 Футбол Парехо і Коклен пішли з Валенсії у Вільярреал 979
17:39 Футбол Україна випередила Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА 1456
17:24 Футбол Динамо цікавиться найкращим бомбардиром чемпіонату Хорватії Чолаком 1669
17:09 Баскетбол Трамп: Деякі гравці НБА бридкі, дуже бридкі і просто дуже тупі 1147
16:53 Футбол Шахтар - єдиний клуб не з ТОП-5 ліг, що залишився в єврокубках 1480
16:39 Футбол УПЛ розпочнеться 22 серпня, останній тур запланований на 15 травня 1454
16:27 Футбол Дніпро-1 підписало Сарнавського 1188
16:10 Футбол Аталанта в матчі з ПСЖ не буде сидіти в обороні, - Гасперіні 1581
15:55 Футбол Десна підписала досвідченого нападника 1814
15:40 Футбол Фаворов перейшов у Залаегерсег на правах оренди 2287

ФІА заборонить командам Ф-1 використовувати двигуни в кваліфікаційному режимі

Сьогодні 20:11 549 0
У вівторок ФІА розіслала командам відповідне повідомлення
ФІА заборонить командам Ф-1 використовувати двигуни в кваліфікаційному режимі
#Формула-1, #ФІА

Джерело - RaceFans.

ФІА має намір внести в регламент Формули-1 поправки, які забороняють командам задіяти двигуни в кваліфікаційному режимі.

Про це повідомляє RaceFans.

Дані зміни повинні набути чинності з 2021 року.

У вівторок ФІА розіслала командам відповідне повідомлення, в якому сказано про майбутні зміни регламенту.

У 2021 році в кваліфікаціях команди будуть зобов'язані використовувати ті ж самі настройки силової установки, що і в гонці.

Ймовірно, зміна налаштувань роботи двигуна підпаде під ті ж обмеження, які не дають командам вносити зміни в налаштування боліда в режимі закритого парку.

Нагадаємо, Феттель отримає нове шасі на Гран-прі Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Хюлькенберг веде переговори з двома командами Формули-1.

Коментарі ()