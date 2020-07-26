Джерело - F1i.com.
Талант пілота Формули-1 Джорджа Расселла очевидний.
Про це розповіла заступник керівника Вільямса Клер Вільямс.
"Він - пілот тієї ж категорії, що і Хілл, Манселл та Росберг. Я б землю перевернула, щоб зробити Джорджа чемпіоном світу в Вільямсі. Його талант очевидний. Якщо враховувати відданість справі і зосередженість, я можу оцінити Джорджа дуже високо. Нам дуже пощастило, що він виступає за нашу команду", - сказала Клер Вільямс.
Нагадаємо, Гамільтон виграв Гран-прі Угорщини і повторив рекорд Шумахера.