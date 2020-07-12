 Дубль Мерседеса та повний провал Феррарі. Огляд Гран-прі Штирії | Формула 1 | Champion.com.ua
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Дубль Мерседеса та повний провал Феррарі. Огляд Гран-прі Штирії

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Дубль Мерседеса та повний провал Феррарі. Огляд Гран-прі Штирії
#Формула-1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 липня, відбувся другий етап Формули-1 в Штирії, Австрії.

Результати Гран-прі Штирії:

1. Льюїс Гамільтон (Мерседес)

2. Вальттері Боттас (Мерседес)

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

4. Алекс Албон (Ред Булл)

5. Ландо Норріс (Макларен)

6. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт)

7. Ланс Стролл (Рейсінг Пойнт)

8. Даніель Ріккардо (Рено)

9. Карлос Сайнс (Макларен)

10. Данило Квят (Альфа Таурі)

11. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)

12. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео)

13. Кевін Магнуссен (Хаас)

14. Ромен Грожан (Хаас)

15. Пьєр Гаслі (Альфа Таурі)

16. Джордж Расселл (Вільямс)

17. Ніколя Латіфі (Вільямс)

Нагадаємо, на першому колі пілот Феррарі Шарль Леклер зіткнувся зі своїм партнером Себастьяном Феттелем.

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