 Гамільтон виграв Гран-прі Штирії, Феррарі зійшли після першого кола | Формула 1 | Champion.com.ua
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Гамільтон виграв Гран-прі Штирії, Феррарі зійшли після першого кола

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Мерседес вперше в сезоні зробив золотий дубль
Гамільтон виграв Гран-прі Штирії, Феррарі зійшли після першого кола
#Формула-1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 липня, відбувся другий етап Формули-1 в Штирії, Австрії.

Перемогу здобув британський пілот Мерседес Льюїс Гамільтон, другим приїхав його партнер Вальтері Боттас, а трійку замкнув Макс Ферстаппен на Ред Буллі.

На першому колі пілот Феррарі Шарль Леклер зіткнувся зі своїм партнером Себастьяном Феттелем.

Результати Гран-прі Штирії:

1. Льюїс Гамільтон (Мерседес)

2. Вальттері Боттас (Мерседес)

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

4. Алекс Албон (Ред Булл)

5. Ландо Норріс (Макларен)

6. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт)

7. Ланс Стролл (Рейсінг Пойнт)

8. Даніель Ріккардо (Рено)

9. Карлос Сайнс (Макларен)

10. Данило Квят (Альфа Таурі)

11. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)

12. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео)

13. Кевін Магнуссен (Хаас)

14. Ромен Грожан (Хаас)

15. Пьєр Гаслі (Альфа Таурі)

16. Джордж Расселл (Вільямс)

17. Ніколя Латіфі (Вільямс)

Нагадаємо, Гамільтон здобув поул в кваліфікації Гран-прі Штирії.

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