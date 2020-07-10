Пілоти Формули-1 можуть висловити протест проти дискримінації і расизму, вставши на одне коліно перед Гран-прі Штирії.

Про це заявив шестиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон.

"Я не проти знову стати на одне коліно. Якщо я буду впевнений, що це не завадить нам добре виконувати свою роботу, то зроблю це. Нам потрібно продовжувати висловлюватися і використовувати момент для того, щоб поширювати усвідомленість і закликати до змін", - заявив Гамільтон.