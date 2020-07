Алонсо повернувся у Рено

Дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо повертається у Формулу-1, де буде виступати за Рено.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рено оголосила про підписання контракту з іспанцем на сезон-2021. Алонсо стане напарником Естебана Окона і замінить Даніеля Ріккардо, який продовжить кар'єру в Макларені.

Алонсо виступав за французьку команду протягом шести сезонів і ставав чемпіоном в її складі в 2005 і 2006 роках.

OFFICIAL NEWS



🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN