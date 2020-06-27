Формулу-1 не зупинять в разі захворювання пілота

Джерело - Чемпіон.

Команда Формули-1 Вільямс змінила зовнішній вигляд свого боліда.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Сталося це через відхід титульного спонсора ROKiT, який пішов до Мерседес.

Тепер на бортах з'явилися нові спонсори: SOFINA - канадський виробник харчування та Acronis - комп'ютерне обладнання.

Нагадаємо, Формулу-1 не зупинять в разі захворювання пілота.