Джерело - Чемпіон.
Команда Формули-1 Вільямс змінила зовнішній вигляд свого боліда.
Про це повідомляє пресслужба Ф-1.
Сталося це через відхід титульного спонсора ROKiT, який пішов до Мерседес.
Тепер на бортах з'явилися нові спонсори: SOFINA - канадський виробник харчування та Acronis - комп'ютерне обладнання.
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A fresh new look for @williamsracing ahead of F1's racing return next week 👌 . #F1 #Formula1 #Williams @georgerussell63 @nicholaslatifi
Нагадаємо, Формулу-1 не зупинять в разі захворювання пілота.