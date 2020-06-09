Ферстаппен назвав свою найкращу гонку у Формулі-1

Джерело - f1analytic.
Найкраща гонка в кар'єрі нідерландського пілота Ред Булл Макса Ферстаппена - Гран-прі Німеччини-2019.
Про це нещодавно розповів сам Макс.
"На даний момент моя найкраща гонка - Німеччина-2019. Ця гонка навіть краще Бразилії-2016, адже я виграв її. А ще через все, що в ній сталося. Через усі рішення, які ми повинні були прийняти. Тому ця гонка була найкращою для мене", - пояснив Ферстаппен.
Нагадаємо, на Гран-прі Британії можуть розставити картонних глядачів.
Раніше, у Формулі-1 презентували календар першої частини сезону.