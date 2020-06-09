На Гран-прі Британії можуть розставити картонних глядачів

У цифрову епоху набагато простіше зберігати залученість аудиторії.

Таку думку озвучив керівник автодрому Сільверстоун Стюарт Прінгл.

"Ми розмірковуємо про багато речей, і, звичайно, у мене не бракує людей, які пропонують мені цікаві ідеї. Багато хто хоче внести свій вклад. Особливо друкарні, які хочуть повторити тут ідею картонної аудиторії, як у Бундеслізі. Це здорово, і я підтримую цю ідею", - сказав функціонер.