На Гран-прі Британії можуть розставити картонних глядачів

Джерело - f1analytic.
У цифрову епоху набагато простіше зберігати залученість аудиторії.
Таку думку озвучив керівник автодрому Сільверстоун Стюарт Прінгл.
"Ми розмірковуємо про багато речей, і, звичайно, у мене не бракує людей, які пропонують мені цікаві ідеї. Багато хто хоче внести свій вклад. Особливо друкарні, які хочуть повторити тут ідею картонної аудиторії, як у Бундеслізі. Це здорово, і я підтримую цю ідею", - сказав функціонер.
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"Ми знаходимося на ринку розваг і підтримуємо відносини з громадськістю. Звичайно, в цифрову епоху набагато простіше зберігати залученість. Буде це картонна аудиторія або щось інше, але ми розглянемо всі варіанти", - запевнив Прінгл.
Раніше, у Формулі-1 презентували календар першої частини сезону.