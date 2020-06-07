Просто щось пішло не так

Джерело - f1analytic.

Пілот Феррарі Себастьян Феттель доклав усіх умінь, щоб завоювати титул з командою, але у нього не вийшло.

Таку думку висловив колишній пілот Формули-1 Жан Алезі.

"Дуже поважаю Себастьяна - чотириразовий чемпіон світу. Він доклав усіх умінь, щоб завоювати титул з командою, але у нього не вийшло. Він провалився не зі своєї вини, в цьому не було і провини команди. Просто щось пішло не так", - сказав Алезі.

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"Коли в команду приходить такий чемпіон, як Феттель, ти намагаєшся дати йому максимум того, що можеш. Але питання в тому, на що ти здатний. Коли команда не змогла задовольнити запити Себастьяна, почалися проблеми", - підсумував колишній гонщик.

Раніше, у Формулі-1 презентували календар першої частини сезону.