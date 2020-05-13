Себастьян Феттель може змінити команду Формули-1

Німецький пілот Себастьян Феттель, який не домовився з Феррарі про новий контракт, близький до підписання контракту з Маклареном.

Про це повідомив журналіст Ральф Бах.

Феттель підпише однорічну угоду з командою Макларен з можливістю подальшого продовження співпраці.

Варто відзначити, що Себастьян Феттель прийняв рішення покинути Феррарі після закінчення поточного сезону. Пілот зазначив, що причиною розставання з командою стали не фінансові питання.

Нагадаємо, Гран-прі Угорщини відбудеться без глядачів.