Серйозні люди стежать за командою Формули-1 Вільямс, яка відчуває фінансові труднощі.

Про це заявив спортивний директор Формули-1 Росс Браун.

"Проблема з Вільямс має вирішитися. Серйозні люди стежать за командою. Це демонструє існування гідної бізнес-моделі, яка дає можливість серйозно розглядати пропозицію. Вільямс - фантастична команда, з величезним спадком, і очевидно, що я відчуваю до неї слабкість", - сказав Браун.

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"Але реальність така, що Формула-1 - жорстокий вид спорту, тут необхідно доводити конкурентоспроможність кожні два тижні або навіть щотижня. Приховувати нічого. Якщо в нашому спорті фінішуєш останнім, як це було з Вільямс останні два роки, то наслідки прийдуть. На жаль, команда досягла цієї точки", - підсумував фунуціонер.