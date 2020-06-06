Про це повідомив журналіст Альберт Фабрег

Виконавчий директор Мерседеса Тото Вольфф придбав 5 відсотків акцій Вільямса.

Про це повідомив журналіст Альберт Фабрег.

Вольфф раніше вже працював в Вільямсі і був власником 30 відсотків акцій команди, але в 2012 році продав їх, коли перейшов на роботу в Мерседес.

Вільямс в даний момент відчуває фінансові труднощі і компанія оголосила про пошуки нових інвесторів і готовності продажу пакета акцій з метою пошуку співвласників або нових власників.

Нагадаємо, у Формулі-1 презентували календар першої частини сезону.

Також, пілоти Формули-1 підтримують старт сезону.