Джерело - f1analytic.com.
Виконавчий директор Мерседеса Тото Вольфф придбав 5 відсотків акцій Вільямса.
Про це повідомив журналіст Альберт Фабрег.
Вольфф раніше вже працював в Вільямсі і був власником 30 відсотків акцій команди, але в 2012 році продав їх, коли перейшов на роботу в Мерседес.
Вільямс в даний момент відчуває фінансові труднощі і компанія оголосила про пошуки нових інвесторів і готовності продажу пакета акцій з метою пошуку співвласників або нових власників.
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