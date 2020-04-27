Сезон Формули-1 розпочнеться у Австралії

Перші гонки Формули-1 відбудуться 3-5 липня в Австралії.

Про це розповів генеральний директор Формули-1 Чейз Кері.

"Ми плануємо провести гонки в Європі влітку, перша відбудеться в Австрії. Восени ми проведемо змагання в Азії та Америці, а завершимо сезон в Абу-Дабі.

Остаточний календар опублікуємо, щойно це стане можливим. Перші гонки відбудуться без уболівальників, але ми сподіваємося повернути глядачів на трибуни надалі", - заявив Кері.