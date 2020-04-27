Сезон Формули-1 розпочнеться у Австралії

Джерело - ukrinform.ua.
Перші гонки Формули-1 відбудуться 3-5 липня в Австралії.
Про це розповів генеральний директор Формули-1 Чейз Кері.
"Ми плануємо провести гонки в Європі влітку, перша відбудеться в Австрії. Восени ми проведемо змагання в Азії та Америці, а завершимо сезон в Абу-Дабі.
Остаточний календар опублікуємо, щойно це стане можливим. Перші гонки відбудуться без уболівальників, але ми сподіваємося повернути глядачів на трибуни надалі", - заявив Кері.
Нагадаємо, Формула-1 скасувала Гран-прі Франції у цьому році.
Також, Алонсо хоче повернутися до Феррарі.