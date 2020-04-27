Формула-1 скасувала Гран-прі Франції у цьому році

Джерело - iSport.ua.
Організатори Гран-прі Франції скасували гонку через коронавірус, яка повинна була відбутися на трасі Поля Рикара в кінці червня.
Про це повідомляє пресслужба Формули-1.
У понеділок, 27 квітня, французька влада заявила про заборону проводити великі заходи як мінімум до середини липня, що робить проведення гонки неможливим.
Таким чином, Гран-прі Франції стане 10-й гонкою Формули-1, який було відмінено або перенесено через коронавірусу.
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