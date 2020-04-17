Європейські етапи Формули-1 можуть відбутися без глядачів

Зак Браун прокоментував етапи Формули-1 у Європі

Всі європейські етапи Формули-1 можуть відбутися при порожніх трибунах.

Про це повідомив виконавчий директор McLaren Зак Браун.

"Остаточного рішення немає, але Гран-прі Великобританії повинен відбутися в заплановані дати, проте, при порожніх трибунах. Велика ймовірність того, що всі європейські етапи пройдуть в аналогічному форматі", - розповів Браун.

Відзначимо, що гонка запланована на 19 липня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Формула-1 може відновити сезон гонкою в Австралії.

Нагадаємо, помер легендарний гонщик Формули-1.