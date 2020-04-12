Помер легендарний гонщик Формули-1

Джерело - Чемпіон.

Легендарний британський автогонщик сер Стірлінг Мосс помер на 91 році життя після тривалої хвороби.

Про це повідомляє BBC.

Важливо: Форвард Едмонтона помер у віці 25 років

Sir Stirling Moss: Motor racing legend dies aged 90 after long illness https://t.co/uDHCzGqdgW — BBC News (UK) (@BBCNews) April 12, 2020

Мосс вважається одним з найбільших гонщиків Формули-1 за всю історію, хоча він ні разу не був чемпіоном світу.

Гонщик виграв 16 з 66 гонок Формули-1, в яких брав участь з 1951 по 1961 рік.

З січня 2018 року через проблеми зі здоров'ям Мосс перестав з'являтися на публіці і відтоді про його життя мало що було відомо. Він провів 134 дні в лікарні після перенесеної інфекції під час відпустки в Сінгапурі в грудні 2016 року.