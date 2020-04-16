Формула-1 може відновити сезон гонкою в Австралії

Перший етап Формули-1 сезону-2020 року може відбутися у липні в Австралії.

Про це розповів глава Ред Булла Крістіан Горнер.

"Всі хочуть почати сезон, а автодром в Австрії можна дуже швидко привести в стані готовності. Проводити там гонки без глядачів - це дуже реально.

Але, я думаю, повинен бути чіткий шлях, куди Ф-1 поїде далі. Ряд узгоджених гран-прі, без уболівальників, але з активною присутністю ТБ. Мені здається, інші види спорту будуть йти цим же шляхом.

Але у гонщиків є невеликі переваги перед контактними видами спорту. Вони і так тримають дистанцію один від одного, у них є шоломи, комбінезони та все інше", - вважає Горнер.