Продовження чемпіонату Формули-1 у липні є надто оптимістичним варіантом.

Таку думку висловив колишній гонщик Ред Булл Марк Веббер.

"Я чув, що лідери Формули-1 думають про відновлення сезону в липні. Боюся, що це занадто оптимістичний прогноз. При цьому мене тішить, що в Ф-1 почали розглядати ідею скорочення гоночного вікенду до двох днів. Це може допомогти провести більше Гран Прі", - припускає Веббер.