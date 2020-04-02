Ексвласник Формули-1 у віці 89 років стане батьком

Це вже четверта дитина в Екклстоуна

Колишній власник Формули-1, почесний президент серії, Берні Екклстоун в четвертий раз стане батьком.

Про це повідомляє F1-Insider.

89-річний мільярдер і його 41-річна дружина стануть батьками в липні 2020 року.

У Берні Екклстоуна три дочки - молодшій, Тамарі, 35 років, а найстаршій, Деборі, - 65 років.

Зараз Екклстоун разом з дружиною знаходиться в Бразилії на своїй фермі, розташованій недалеко від Сан-Паулу. Територія повністю закрита для в'їзду і виїзду і контролюється урядом. Жителям дозволено виходити з дому лише за крайньої потреби.

Екклстоун відійшов від справ у Формулі-1 в 2017 році, коли повний контроль над чемпіонатом перейшов Liberty Media.

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