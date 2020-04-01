Феррарі запропонувала Феттелю новий контракт зі зменшенням зарплати

Контракт розрахований на 1 рік

Формула-1 ризикує в 2020 році не провести жодної гонки, проте команди думають про сезон-2021 і ведуть переговори з пілотами про продовження контрактів.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Повідомляється, що Феррарі запропонувала 4-разовому чемпіону світу Себастьяну Феттелю новий контракт. Він розрахований на 1 рік, а також передбачає значне зниження зарплати.

Зниження пов'язане з тим, що його молодший напарник Шарль Леклер, що має меншу зарплату, в минулому сезоні випередив німця в загальному заліку і був більш стабільним.

Раніше Феттель повідомляв, що не планує завершувати кар'єру найближчим часом. Його нинішній контракт закінчується в грудні.

Нагадаємо, Гамільтон і Феттель оцінили нові боліди.