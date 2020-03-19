Формула-1 перенесла ще три етапи

Джерело - sport.ua.
Формула-1 перенесла/скасувала три європейські гран-прі цьогорічного сезону - в Нідерландах, Іспанії та Монако.
Про це повідомляє Sky Sports.
Таким чином, до кінця весни гонок точно не буде.
Поки етапи перенесені, але, швидше за все, будуть повністю скасовані.
Раніше Ф-1 через пандемію коронавірусу перенесла/скасувала гонки в Австралії, Бахрейні, В'єтнамі та Китаї.
Серія раніше скасувала традиційну перерву в серпні і сподівається, що влітку вдасться провести частину перенесених гран-прі.