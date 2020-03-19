 Формула-1 перенесла ще три етапи | Автоспорт | Champion.com.ua
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Формула-1 перенесла ще три етапи

Сьогодні 19:09 593 0
Переносять вже європейські етапи
Формула-1 перенесла ще три етапи
#Формула-1, #коронавірус

Джерело - sport.ua.

Формула-1 перенесла/скасувала три європейські гран-прі цьогорічного сезону - в Нідерландах, Іспанії та Монако. 

Про це повідомляє Sky Sports.

Таким чином, до кінця весни гонок точно не буде.

Поки етапи перенесені, але, швидше за все, будуть повністю скасовані.

Раніше Ф-1 через пандемію коронавірусу перенесла/скасувала гонки в Австралії, Бахрейні, В'єтнамі та Китаї.

Серія раніше скасувала традиційну перерву в серпні і сподівається, що влітку вдасться провести частину перенесених гран-прі.

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