Гран-прі Австралії скасували через коронавірус

Наступна дата гонки наразі невідома

Гран-прі Австралії відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу

Про це повідомляє BBC.

Дану інформацію джерело отримало від керівництва Формули-1. Поки немає офіційної заяви про скасування гонки, однак очікується що вона незабаром з'явиться. До того ж, під питанням проведення решти сезону Формули 1.

З Гран-прі Австралії в повному складі знялася команда Макларен через те, що в одного з її співробітників був виявлений коронавірус. Інших хворих серед співробітників команд поки не виявлено.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу вже був відкладений Гран-прі Китаю.