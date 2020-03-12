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Гран-прі Австралії скасували через коронавірус

Сьогодні 21:16 332 0
Наступна дата гонки наразі невідома
Гран-прі Австралії скасували через коронавірус
#Формула-1

Джерело - espreso.tv.

Гран-прі Австралії відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу

Про це повідомляє BBC.

Дану інформацію джерело отримало від керівництва Формули-1. Поки немає офіційної заяви про скасування гонки, однак очікується що вона незабаром з'явиться. До того ж, під питанням проведення решти сезону Формули 1.

З Гран-прі Австралії в повному складі знялася команда Макларен через те, що в одного з її співробітників був виявлений коронавірус. Інших хворих серед співробітників команд поки не виявлено.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу вже був відкладений Гран-прі Китаю.

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