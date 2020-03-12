Гран-прі Австралії скасували через коронавірус

Джерело - espreso.tv.
Гран-прі Австралії відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу
Про це повідомляє BBC.
Дану інформацію джерело отримало від керівництва Формули-1. Поки немає офіційної заяви про скасування гонки, однак очікується що вона незабаром з'явиться. До того ж, під питанням проведення решти сезону Формули 1.
З Гран-прі Австралії в повному складі знялася команда Макларен через те, що в одного з її співробітників був виявлений коронавірус. Інших хворих серед співробітників команд поки не виявлено.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу вже був відкладений Гран-прі Китаю.