Гонку Формули-1 у Китаї можуть скасувати через коронавірус

Джерело - 24tv.ua.
Міжнародна автомобільна федерація може скасувати Гран-прі Китаю через коронавірус.
Про це йдеться в офіційній заяві організації.
Організатори повідомили, що стежать за тим, що відбувається в Китаї у зв'язку з епідемією коронавіруса і не виключають ймовірності скасування Гран-прі Китаю. Зокрема, цим питанням займається глава медичної комісії ФІА професор Жерар Сайан.
Гран-прі Китаю заплановане на 19 квітня, але ймовірність того, що гонку доведеться скасувати залишається високою.
Раніше, у Китаї скасували чемпіонський бій Постола.
Нагадаємо, Гамільтон вимагає шалену зарплату в Мерседеса.