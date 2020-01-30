Гонку Формули-1 у Китаї можуть скасувати через коронавірус

Гонку у Китаї можу скасувати через поширення коронавіруса

Міжнародна автомобільна федерація може скасувати Гран-прі Китаю через коронавірус.

Про це йдеться в офіційній заяві організації.

Організатори повідомили, що стежать за тим, що відбувається в Китаї у зв'язку з епідемією коронавіруса і не виключають ймовірності скасування Гран-прі Китаю. Зокрема, цим питанням займається глава медичної комісії ФІА професор Жерар Сайан.

Гран-прі Китаю заплановане на 19 квітня, але ймовірність того, що гонку доведеться скасувати залишається високою.

Раніше, у Китаї скасували чемпіонський бій Постола.

Нагадаємо, Гамільтон вимагає шалену зарплату в Мерседеса.