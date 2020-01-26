Джерело - xsport.ua.
Двукратний чемпіон світу Формули-1, іспанець Фернандо Алонсо може повернутися до "королівських перегонів".
Про це повідомляє AS.
Алонсо планує повернутися в 2021 році. Однією з його майбутніх команд може знову стати Рено.
За інформацією джерела, пілот французької команди Даніель Ріккардо незадоволений показниками свого боліда і вже пропонує свої послуги в Макларен.
У разі його переходу, іспанець займе його місце в команді.
Нагадаємо, Фернандо Алонсо потрапив в серйозну аварію на ралі Дакар.
Раніше, на ралі Дакар загинув чемпіон світу.