 Легендарний Алонсо може повернутися в Формулу-1 | Автоспорт | Champion.com.ua
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Легендарнйи Алосно може повернутися в Рено

Сьогодні 18:23 196 0
Іспанець може замінити у французькій команді Даніеля Ріккардо
Легендарнйи Алосно може повернутися в Рено
#Алонсо, #Рено, #Формула-1

Джерело - xsport.ua.

Двукратний чемпіон світу Формули-1, іспанець Фернандо Алонсо може повернутися до "королівських перегонів".

Про це повідомляє AS.

Алонсо планує повернутися в 2021 році. Однією з його майбутніх команд може знову стати Рено.

За інформацією джерела, пілот французької команди Даніель Ріккардо незадоволений показниками свого боліда і вже пропонує свої послуги в Макларен.

У разі його переходу, іспанець займе його місце в команді.

Нагадаємо, Фернандо Алонсо потрапив в серйозну аварію на ралі Дакар.

Раніше, на ралі Дакар загинув чемпіон світу.

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