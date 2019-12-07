 Я вважаю цей сезон кращим у своїй кар'єрі, - Ферстаппен | Автоспорт | Champion.com.ua
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Ферстаппен: Я вважаю цей сезон кращим у своїй кар'єрі

Сьогодні 14:37 128 0
Пілот Ред Булл підвів підсумки року
Ферстаппен: Я вважаю цей сезон кращим у своїй кар'єрі
#Ферстаппен, #Формула-1, #Ред Булл

Джерело - ua-football.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен задоволений підсумками Формули-1 сезону 2019.

Про це він розповів порталу Motosportweek.

"Я вважаю цей сезон кращим у моїй кар'єрі - хоча це цілком природно. Спочатку у нас були деякі труднощі, ми не могли боротися за перемоги, а потрапляти на подіуми було дійсно складно. Так що ми намагалися добитися максимальної стабільності. Ми сподіваємося, що в наступного року будемо більш конкурентоспроможними", - сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, Гамільтон впевнено виграв останню гонку сезону.

Також, Леклер став чемпіоном Формули-1 2019 за поулами.

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