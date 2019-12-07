Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен задоволений підсумками Формули-1 сезону 2019.

Про це він розповів порталу Motosportweek.

"Я вважаю цей сезон кращим у моїй кар'єрі - хоча це цілком природно. Спочатку у нас були деякі труднощі, ми не могли боротися за перемоги, а потрапляти на подіуми було дійсно складно. Так що ми намагалися добитися максимальної стабільності. Ми сподіваємося, що в наступного року будемо більш конкурентоспроможними", - сказав Ферстаппен.