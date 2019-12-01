Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 грудня, у Абу-Дабі відбувся останній Гран-прі Формули-1 сезону 2019/20.
Перемогу досить впевнено здобув британець Льюїс Гамільтон на боліді Мерседес. Другим став Макс Ферстаппен на Ред Буллі. Трійку замкнув Шарль Леклер з Феррарі, але він може бути дискваліфікованим.
Топ-10: Гамільтон, Ферстаппен, Леклер, Боттас, Феттель, Албон, Перес, Норріс, Квят, Сайнс
Очко за найшвидше коло: Гамільтон
Нагадаємо, Гамільтон став шестиразовим чемпіоном Формули-1.
Також, Леклер став чемпіоном Формули-1 2019 за поулами.