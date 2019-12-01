Ферстаппен приїхав другим

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, у Абу-Дабі відбувся останній Гран-прі Формули-1 сезону 2019/20.

Перемогу досить впевнено здобув британець Льюїс Гамільтон на боліді Мерседес. Другим став Макс Ферстаппен на Ред Буллі. Трійку замкнув Шарль Леклер з Феррарі, але він може бути дискваліфікованим.

Топ-10: Гамільтон, Ферстаппен, Леклер, Боттас, Феттель, Албон, Перес, Норріс, Квят, Сайнс

Очко за найшвидше коло: Гамільтон

Нагадаємо, Гамільтон став шестиразовим чемпіоном Формули-1.

Також, Леклер став чемпіоном Формули-1 2019 за поулами.