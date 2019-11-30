Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі

Джерело - Чемпіон.
Переможцем кваліфікації Гран-прі Абу-Дабі став британський пілот Льюїс Гамільтон із Мерседес.
Чинний чемпіон сезону Льюїс Гамільтон став переможцем кваліфікації Гран-прі Абу-Дабі. Британець здобув перший поул з червневого Гран-прі Німеччини та перервав незвичну для себе серію з 9 гонок без поулів.
Другим став партнер також пілот Мерседес Валттері Боттас. Макс Ферстаппен із Ред Булл замкнув трійку найкращих.
Нагадаємо, Гамільтон став шестиразовим чемпіоном Формули-1.
Раніше, Гамільтон виграв Гран-прі Мексики.