 Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі | Автоспорт | Champion.com.ua
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Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі

Сьогодні 16:54 174 0
В Абу-Дабі (ОАЕ) на трасі Яс Маріна відбудеться останній у сезоні 21-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1.
Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі
#Формула-1, #Гамільтон

Джерело - Чемпіон.

Переможцем кваліфікації Гран-прі Абу-Дабі став британський пілот Льюїс Гамільтон із Мерседес.

Чинний чемпіон сезону Льюїс Гамільтон став переможцем кваліфікації Гран-прі Абу-Дабі. Британець здобув перший поул з червневого Гран-прі Німеччини та перервав незвичну для себе серію з 9 гонок без поулів.

Другим став партнер також пілот Мерседес Валттері Боттас. Макс Ферстаппен із Ред Булл замкнув трійку найкращих.

Нагадаємо, Гамільтон став шестиразовим чемпіоном Формули-1.

Раніше, Гамільтон виграв Гран-прі Мексики.

 

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