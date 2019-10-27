Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен подав поганий приклад, коли проігнорував жовтий прапор в кінці кваліфікації Гран-прі Мексики.

Про це заявив Чемпіон Формули-1 1997 Жак Вільньов.

"Макс подав поганий приклад. Він уже був на поулі, діяв не думаючи, і це було не найрозумнішим рішенням. Для Формули-1 це дуже недобре. Гонщик не повинен вирішувати, безпечна ситуація чи ні, тому що за поворотом може бути щось ще, чого він не бачить", - сказав Вільньов.