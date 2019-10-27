Ферстаппен втратив поул на Гран-прі Мексики через свою нестриманість

Макс Ферстаппен втратив першу позицію на старті Гран-прі Мексики.

Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен втратив поул на Гран-прі Мексики.

Пілота оштрафували за ігнорування жовтих прапорів в кінці кваліфікації, коли на останньому секторі в аварію потрапив Боттас.

Спочатку пілота не збиралися штрафувати. Однак на прес-конференції Ферстаппен визнав, що не скидав темп, хоча бачив жовті прапори - що і стало причиною розгляду інциденту.

Під час самого розгляду Ферстаппен визнав, що знав про аварію Боттас, бачив його болід на узбіччі, але при цьому не знав про жовтих прапорах. Також Ферстаппен визнав, що не скидав темп у "жовтому" секторі.

Вивчивши записи з камер стюарди встановили, що пілот чітко бачив жовтий прапор, яким розмахував маршал. В результаті стюарди постановили, що з урахуванням всіх наявних доказів Ферстаппен повинен бути оштрафований і втратити три позиції на старті Гран-прі Мексики. Також на суперліцензію Ферстаппена будуть нараховані два штрафні бали.

Нагадаємо, Ферстаппен здобув поул.

Також, на Гран-прі Мексики сталося масове отруєння.